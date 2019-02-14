Геология для строительства

Подробности Категория: Геология Опубликовано: 14.02.2019 05:19 Автор: Topcon Просмотров: 726

Геологи участка под строительство в Киеве, Киевской области и Украине.

Геология - это наука которая изучает внутренние строение земли. А на этапе проектирования фундамента геология участка является ключевой потребностью понимание геологического строения грунтов на участке, а также их физико-механических свойств - это то что позволяет понять как грунт воспринимает механическую нагрузку. Механические нагрузки могут быть разные, все зависит от проектируемого объекта, например: в виде фундамента здания, автодороги, железной дороги, линии электропередач, подземных коммуникаций, моста, ветряные электростанции и т.д. и т.п....

Целью исследований грунтов (геологии участка под строительство )– является определение механических свойств грунта и прогнозирование возможных их изменений при определенных нагрузках на них.

Геология участка под строительство проводится в несколько этапов:

- Изучение архивных данных о ранее проведенных исследованиях, что позволит определить методику буровых работ и объем исследований, а также проследить динамику процессов, произошедших в грунте за определенный промежуток времени, при сопоставлении с текущими показателями

- Бурение скважин для анализа грунта, полевые работы. Проведение инженерно-геологических изысканий для подготовки проектных, строительных и монтажных работ включает бурение скважин с изучением породы подземных слоев. Взятые образцы воды и грунта анализируются в лаборатории для составления технического отчета. Геологические изыскания Инженеры-геологи организации выполняют буровые работы,

гидрогеологические исследования, геофизические изыскания, геотехнический мониторинг, статическое зондирования и штамповые испытания для участков под строительство фундамента.

- Лабораторные исследования грунтов. Отобранные пробы во время бурения скважин, образцы доставляют в лабораторию, где проводят испытания грунтов. Лабораторные испытания грунтов производят для определения параметров свойств грунтов поддаваться статическим нагрузкам и динамическим воздействиям. При помощи различных методов изучаются показатели грунтов: физико-механические параметры, изучение физических показателей, изучение физико-механических показателей, изучение химических показателей и физико-химических параметров, изучение грунтов и подземных вод

- Составление технического отчета по инженерно-геологическим изысканиям.

По окончании инженерно-геологическим исследований Заказчик получает подробный отчета по инженерно-геологическим изысканиям.



Территориально находимся в Киеве но Инженерно-Геологические Изыскания

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Геология для строительства